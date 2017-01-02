Çdso 25. Yıl Konseri Verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla konser verecek.



ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestranın kuruluşunun 25. yıl dönümü, konserle kutlanacak.



Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam'ın yöneteceği konserde, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Sergey Rahmaninov'un "Paganinin Bir Teması Üzerine Rapsodi" adlı eserini seslendirecek.



Programın ikinci yarısında orkestra, 5 Ocak 1992'deki açılış konserinde seslendirdiği, Johann Strauss'un "Yarasa Operası Uvertürü", "İlkbahar Sesleri", "Radetzky March" ve "İmparator Valsi"ni beğeniye sunacak.



Konser, 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenecek.