Çdso 25. Yıl Konseri İptal Edildi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla bugün düzenlenecek konserin iptal edildiğini bildirdi.



ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Adana Valiliğinden ve Emniyet Müdürlüğünden gelen yazı üzerine 5 Ocak tarihinde gerçekleştireceğimiz konser iptal edilmiştir. Tüm seyircilerimize duyurulur." ifadesine yer verildi.



İptal edilen konserde dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Sergey Rahmaninov'un "Paganinin Bir Teması Üzerine Rapsodi" adlı eserini seslendirecek, programın ikinci yarısında orkestra, 5 Ocak 1992'deki açılış konserinde seslendirdiği, Johann Strauss'un "Yarasa Operası Uvertürü", "İlkbahar Sesleri", "Radetzky March" ve "İmparator Valsi"ni beğeniye sunacaktı.



Konser, bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecekti.