Cb Başdanışmanı: Asıl Denetime Ihtiyacı Olan AB Ülkeleri

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, AKPM'de, Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına karar verilmesine ilişkin, "Asıl denetime ihtiyacı olan AB ülkeleri" dedi. AKPM'nin aldığı siyasi denetim kararının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli'den tepki geldi. Gedikli, AKPM'nin aldığı karara resmi Twitter hesabı üzerinden tepki göstererek, "AKPM, Türkiye'yi tekrar denetime alma kararı hiçbir gerekçesi ve anlamı olmayan siyasi operasyondur. Asıl denetime ihtiyacı olanın AB ülkeleri olduğunu, tehditkar, suç içeren, faşizan söylemlerinden görüyoruz! Hukuk ve insan haklar kavramları AB yüzünden can çekişiyor" açıklamasını yaptı.



(Selçuk Böke / İHA)