Cazın Usta İsmi Tuna Ötenel, 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Sahnede

GEÇİRDİĞİ rahatsızlığın ardından yaklaşık 10 yıldır müzikten uzak kalan Türk cazının en önemli isimlerinden Tuna Ötenel, 26 Nisan akşamı korneti ve piyanosuyla birlikte çok özlediği ve özlendiği sahneye geri dönecek.



İstanbul Caz Festivali, caz müzisyeni Tuna Ötenel'i çok özel bir konserle 26 Nisan Çarşamba akşamı Salon'da ağırlayacak. Saat 21.30'da başlayacak "Tuna Ötenel ve Dostlarıyla Bir Caz Gecesi" konserinde Tuna Ötenel, sahnede dostları Sibel Köse, Hakan Behlil, Neşet Ruacan, İmer Demirer, Murat Verdi, Can Kozlu, Şenova Ülker, Hasan Kocamaz ve Emin Fındıkoğlu ile unutulmaz caz yapıtları eşliğinde buluşacak. Emin Fındıkoğlu'nun müzik direktörlüğüyle gerçekleştirilecek konserde, Metin Deniz ve Saadettin Davran da kısa sunumlar yapacak. "Tuna Ötenel ve Dostlarıyla Bir Caz Gecesi" konserinin tüm bilet geliri, Ötenel'in belirlediği bir müzik öğrencisine sanatçı tarafından burs olarak verilecek.



2008 yılında 15. İstanbul Caz Festivali'nin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan Tuna Ötenel, 60'lı yıllardan bu yana Türkiye'de caz müziğinin tanınması ve sevilmesine büyük katkılarda bulundu. Piyano, bas, davul ve saksafon gibi birçok enstrümanı büyük bir ustalıkla çalan Ötenel, 1964'te Metin Gürel orkestrasıyla profesyonelliğe adım attı. Ötenel, Türkiye'nin ilk caz plağı olan, gitarda Kudret Öztoprak ve davulda Erol Pekcan'ın yer aldığı 1978 tarihli "Jazz Semai"de piyano ve saksafonun arkasındaydı. Jazz Semai'nin ilk basımının 30. yılını kutlamak adına geçtiğimiz aylarda bu albüm için özel bir plak da basıldı. Ötenel, geçirdiği rahatsızlığın ardından yaklaşık 10 yıldır müzikten uzak kalmıştı.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 20 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Caz Festivali, 4-20 Temmuz tarihleri arasında cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul'un farklı mekanlarında ağırlayacak.



- İstanbul