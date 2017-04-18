Cazın Divasından İstanbul'da Muhteşem Konser

CAZIN divası Dianne Reeves, müzik kariyerinin 40. yılında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.



Bugüne kadar toplam 5 Grammy ödülü kazanan dünyaca ünlü ABD'li caz şarkıcısı Dianne Reeves, "Garanti Caz Yeşili" konserleri kapsamında Zorlu PSM'de konser verdi. Müzik kariyerinin 40. yılını kutlayan sanatçı, doğaçlama vokal yeteneği ve eşsiz yorumuyla dinleyicileri kendisine hayran bıraktı. İstanbul'daki caz severlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen'in yanı sıra oyuncu Ayça Varlıer de izleyenler arasındaydı.



Konserde Reeves'e, piyanoda Peter Martin, gitarda Romero Lubambo, kontrbasta Reginald Veal ve davulda Terreon Gully eşlik etti. Konser boyunca dinleyicilerle iletişim kuran ve şarkılarında kendisine eşlik ettiren cazın divası, performansının sonunda ayakta alkışlandı. - İstanbul