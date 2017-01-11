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Cazibe Merkezleri Programı Uygulama Esasları Belirlendi
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Cazibe Merkezleri Programı Uygulama Esasları Belirlendi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Cazibe Merkezleri Programı Uygulama Esasları Belirlendi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlar Kurulunun Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsayan program dahilinde, yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş, kısmen geçmiş veya başka sebeplerle faaliyet göstermeyen, işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayisi tesisleri, çağrı ve veri merkezi yeni yatırım projeleri desteklenecek.

Desteklerden faydalanabilecek yatırımlar

Program dahilindeki destek unsurları, yatırım ve üretim, üretim tesisi taşıma, çağrı merkezi destek paketi ile veri merkezi yatırım ve enerji destek paketinden oluşuyor. Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşulları taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalanabilecek.

Bölgede, un, irmik, entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme tesisleri ve yem üretimi yatırımları, tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, kütlü pamuk, iplik ve dokuma işleme yatırımları, demir, çelik üretimine yönelik yatırımlar, sentetik elyaf üretimine yönelik yatırımlar, öncelikli olarak desteklenmeyecek ancak yatırım yapılacak bölgede zaruri ihtiyaç olması halinde Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek.

Yararlanma koşulları

Yatırımların desteklenebilmesi için imalat sanayisinde 2 milyon lira asgari sabit yatırım tutarı ile en az 30 kişilik istihdam, çağrı merkezlerinde ise en az 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranacak. Veri merkezleri yeni yatırımları için ise merkezin en az 5 bin metrekare beyaz alanı bulunması gerekecek.

Kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde 30'unun öz kaynaklardan karşılanması zorunlu olacak. Destekler, yatırımlar için gerekli öz kaynak ile orantılı olarak kullandırılacak. Banka gerekli gördüğü hallerde öz kaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilecek.

Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayisi yatırımlarının altyapı giderleri program kapsamındaki desteklerden karşılanmayacak.

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ, kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek.

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