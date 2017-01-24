Cazibe Merkezleri Programı' Ihracatçıları Sevindirdi

Hükümetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için geliştirdiği yeni yatırım hamlesi kapsamındaki "Cazibe Merkezleri Programı" Muş'taki ihracatçıları sevindirdi.



Tekstil fabrikası işletmecisi Metin Akaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cazibe Merkezleri Programı"nın açıklanmasıyla fabrikadaki 9 personel sayısını 400'e çıkardığını söyledi.



Hükümetin açıkladığı teşvik paketleri sayesinde iş hacminin her gün biraz daha büyüdüğünü ifade eden Akaydın, şöyle konuştu:



"Üretimimizin yüzde 90'ını Avrupa'ya gönderiyoruz. Burada dünyaca ünlü markaları dikiyoruz. Yatırımcının hep bölgede güvenlik ile ilgili kuşku ve endişeleri var ama henüz güvenlik konusunda öne çıkan güvenlik endişesine yönelik bir sıkıntı yaşamadık. Hükümetin açıkladığı bu programlar bizi sevindiriyor."