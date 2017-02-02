Cazibe Merkezleri Programı

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Cazibe Merkezleri Programına Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 200'e yakın yatırımcının talebi olduğunu söyledi.



Altındağ, Ajans merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir süre önce Diyarbakır'da açıkladığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi· Cazi·be Merkezleri· Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi·'nin bölgeye büyük katkı sunacağını belirtti.



Mardin, Şırnak,Siirt ve Batman'da yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini aktaran Altındağ, şunları kaydetti:



"Biz, ajans olarak yerel potansiyeli aktif hale getirerek yerel dinamikleri harekete geçirmeyi ve onları rehber olmayı istiyoruz. Babanın oğula yapmadığı bir program. Yatırım için hiçbir engel yok. Bölgede güvenlik tehdidi yok. Devletin bölgeye çok güzel bir bakış açısı var. 'Hem güvenliği sağlayacağım hem de yatırımlara devam edeceğim' diyor. Buda çok önemli."



Altındağ, yatırım yapmak isteyenlerin müracaatlarını son güne bırakmamalarını isteyerek, yerli ve yabancı çok sayıda talebin gelmeye başladığını söyledi.



Yerli yatırımcıların yanı sıra Romanya, Çin, Ukrayna ve Almanya'dan da taleplerin geldiğini aktaran Altındağ, "Ortam ve iklim yatırım için çok müsait. Şu an Mardin'de 100'e yakın yatırımcının ön kaydı yapıldı. Resmi olarak müracaat etmelerini bekliyoruz. Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 200'e yakın yatırımcının talebi var. Bunun artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.