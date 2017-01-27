Tunceli'nin de aralarnda bulunduğu 23 ilde uygulanacak Cazibe Merkezleri Programı başvuru kabulünün başladığı bildirildi.



Tunceli Valisi Osman Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, Cazibe Merkezleri Programının 24 Ocak tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından Çankaya Köşkünde düzenlenen programla tanıtıldığını anımsattı.



Açıklamasında, Cazibe Merkezleri Programı ile Tunceli'ye yeni yatırım yapmak yapacak, mevcut yatırımını yenileyecek veya mevcut yatırımını ilimize taşımak isteyen yatırımcılara önemli destekler verileceğini vurgulayan Kaymak, Tunceli'de özellikle son yıllarda küçük ölçekli imalat sanayi alanında umut verici girişimlerin canlandığını, yaşanan güvenlik sorunlarının el birliğiyle tamamen ortadan kaldırılmasıyla bu çabaların ilerleyen dönemde kartopu etkisiyle büyümesinin kaçınılmaz olacağını belirtti.



Tunceli'nin eğitim başarıları ile ülkesine model olduğunu ve çevre dostu üretim başarıları ile de bölgesine model olacağını belirten Kaymak, şunları kaydetti:



"Bu potansiyel Tuncelili hemşerilerimizde fazlasıyla mevcut. Bize gerekli olan sürdürülebilir büyümenin yolu, özel sektör yatırımlarından, ihracattan, katma değerli üretimden geçiyor. Kuşkusuz Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımlarımız için ilimiz daha avantajlı hale geldi. Yatırım fizibilitesi Kalkınma Bankası tarafından yapılıyor. En az 30 istihdamı sağlamak koşuluyla fabrikayı devletimiz yatırımcı için bizzat yapıyor. İçerisindeki tüm makine ve ekipmanlar 3 yıl sonra ödemeye başlamak koşuluyla sıfır faizli ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Fabrikanın devamlılığı için işletme sermayesi ise ilk iki yılı ödemesiz 5 yıl vadeye kadar yüzde 5 faiz indirimi sağlanıyor."



Bu desteklerle ilde kurulacak fabrikaların rekabet gücünün önemli ölçüde artacağını bildiren Kaymak, en az 200 kişi çalıştırmak suretiyle hizmet sözleşmesi imzalanmış çağrı merkezi yatırımcısı arayışlarının sürdüğünü kaydetti.



Kaymak, "Bu kapsamda ilimizde atıl kamu binalarının çağrı merkezi yatırımcısına tahsis edebileceğiz. Yatırım sürecinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için tüm kurumu ve kuruluşlar yatırımcıların hizmetinde olacaktır. Program ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kaymak, programın 1. dönem başvurularının başladığını ve 27 Şubat'a kadar devam edeceğini belirterek, programla ve destek kalemleriyle ilgili detaylı bilgilerin Kalkınma Bankası internet sitesi ile Fırat Kalkınma Ajansı Tunceli Yatırım Destek Ofisi internet sitesi veya telefonlarından bizzat arayarak öğrenilebileceğini kaydetti.