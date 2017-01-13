Cazibe Merkezi Programının Uygulamasına Yönelik İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar'ın 11 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından programın uygulama sürecinin değerlendirilmesi ve ortak bir yol haritası oluşturulması amacıyla Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, YİKOB'dan sorumlu Vali Yardımcısı M. Levent Kepçeli, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, ETSO Meclis Başkanı ve 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın ile ilgili kurum amirleri katıldı.



Cazibe Merkezi Programı kapsamında usul ve esaslar doğrultusunda destek paketinin içeriği ve desteklenecek alanlar ile ilgili mevzuat hükümlerinin değerlendirildiği toplantıda ve uygulama sürecinin yürütülmesine yönelik bir yol haritası oluşturuldu. - ERZURUM