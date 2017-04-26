Caz Sanatçısı Danielsson ile Privat Kapadokya'da Sahne Alacak

Avrupa caz sahnelerinin önde gelen isimlerinden İsveçli çello ve kontrbas virtüözü Lars Danielsson ve cazın yükselen yıldızı Gregory Privat, 19 ve 20 Mayıs'ta Kapadokya'da sahne alacak.



Klasik ve pop ile harmanladığı İskandinav ezgileriyle cazın sınırlarını genişleten Danielsson'un 2012 tarihli albümü Liberetto'yu çalacağı performansta müzisyene, 2015'ten bu yana birlikte çalışmalar yürüttüğü genç yetenek Gregory Privat piyanosuyla eşlik edecek.



Cappadox Festivali kapsamında gerçekleşen etkinlikte Güray Müze'de 19 Mayıs tarihinde sahne alacak ikili, ardından 20 Mayıs'ta ise Bezirhane'de müzikseverlerle buluşacak.



Bu yıl 18 – 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında "Dünyadan Çıkış Yolları" teması altında üçüncüsü düzenlenen Cappadox Festivali, Volkswagen ana sponsorluğunda gerçekleşiyor.