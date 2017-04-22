Şarkıcı, söz yazarı Caz Kazaz, 22 Nisan'da Salon İKSV'de sizlerle olacak.



Müziğin hem sahnesinde, hem mutfağında. Gündüzlerini akademide, gecelerini performanslarda geçiriyor. Multi-enstrümantalist olma yolunda emin adımlar atıyor, tuşlu çalgılar, gitar, bağlama, mandolin, melodika, perküsyon ve eline ne geçerse çalıyor. Politik mizah yaptığı kayıtlarıyla 2013'te dikkatleri çekti, akabinde 'Yollar ve Su' albümüyle yüzümüzden sonra kulaklarımızı da güldürdü. 2014 biterken 'Kesme Bardak' isimli bir kısaçalar yayımladı, rakı sofralarımıza eşlik etti. Kadife vokalleri ve dinlendirici melodileriyle son dönemin en iyi şair / bestecileri arasında gösteriliyor. Kadınlar Günü için çekilen ve büyük ses getiren Filli Boya reklamına Nilipek'le beraber verdikleri parçayla bilinirliğini iyice arttırdı. Mart ayı sonunda adını kişisel blogundan alan 'Ben Sizden Kaçtım' albümünü yayımladı. Yepyeni şarkılarıyla Salon sahnesinde.



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Salon İKSV



Mekan Adresi : Sadi Konuralp Caddesi No: 5



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Caz Kazaz



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır