Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Çaykur'un, Katarlılara Satıldığı İddiası
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6442 %0,08
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0700 %-0,16
ALTIN 150,10 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Çaykur'un, Katarlılara Satıldığı İddiası

ÇAYKUR'un, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Çaykur'un, Katarlılara Satıldığı İddiası

ÇAYKUR'un, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çaykur, Söz, Açıklama