Çaykur'un, Katarlılara Satıldığı İddiası
ÇAYKUR'un, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
ÇAYKUR'un, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
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