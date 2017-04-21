Çaykur'un, Katarlılara Satıldığı İddiası

ÇAYKUR'un, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.



Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.