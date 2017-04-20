Çaykur'un "Çay Müzesi" Çalışmaları

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyacak "çay müzesi" kurma çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.



Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en büyük ve en kapsamlı çay paketleme fabrikasının Rize'nin İyidere ilçesinde inşasına devam edildiğini, fabrika içinde müze kurulacağını ifade etti.



Müzede çayın tüm paydaşlarına yer verileceğini vurgulayan Sütlüoğlu, bu kapsamda ilk parçaların Türkiye'nin yanı sıra Çin, Japonya, Sri Lanka, Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Nepal, Fas, İran, Irak, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Finlandiya, Belçika ve İspanya'dan toplandığını aktardı.



Sütlüoğlu, müzede çayın tüm argümanlarını barındırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Müzede çayın tarihi, yetiştirilmesi, demleme çeşitleri, içme gelenekleri, çayla birlikte yenebilecek ürünler, demlik, semaver, bardak ve fincanlar da sergilenecek. Görsel olarak filmler ve fotoğraflar yer alacak. Müzemizin bir parçası olacak olan çaydanlık koleksiyonumuzu, dünyanın 24 ülkesinden toplanan 365 parça ile oluşturmaya başladık. Koleksiyonumuzda Çin'in Yixing kilinden yapılan çaydanlıktan, Moskova'da 1832 yılında kurulan Kuznetsov ile 1771 yılında Fransa'nın Limoges bölgesinde ve 1710 yılında Almanya'nın Dresden kenti yakınlarında kurulan Meissen porselen fabrikasının çaydanlıklarına kadar farklı form, desenler ve renklerde çaydanlıklar mevcut."



Sütlüoğlu, müzenin bölgenin yaşam kültürünü ve dünyadaki çayın serüvenini anlatacağına işaret etti.