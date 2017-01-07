Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan: 'Bir Sonraki Durağımın Avrupa Olmasını Istiyorum'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta sahasında görev yapan Oğulcan Çağlayan, kulübünde kendini ispatladıktan sonra Avrupa'da futbol oynamak istediğini söyledi.



Yeşil-mavili takımın Antalya'da yaptığı kampta, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Oğulcan, büyük hedefleri olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışması gerektiğinin bilincinde olduğunu belirtti.



Gazetelerde adı, Inter, Borussia Dortmund ve Ajax gibi kulüplerle birlikte anılan Oğulcan, bu haberlerin çıkmasının normal olduğunu dile getirerek, "Çünkü ben sürekli uluslararası arenada maçlara çıkıyorum. 16 Yaş Altı Milli Takımı'ndan beri milli takım formasını giyiyorum şu an Ümit Milli Takımın oyuncusuyum. Avrupa Şampiyonası oynuyoruz, oralara çok sayıda futbolcu izleme ekibi geliyor. Ama bu haberler beni etkilemiyor." dedi.



Çaykur Rizespor'da düzenli olarak forma giydiğini hatırlatan genç futbolcu, "Bundan sonra skora daha fazla katkı yapan, kazanan bir Oğulcan olmak istiyorum. Bir sonraki durağımın Avrupa olmasını istiyorum. Antremanda da gördünüz, çalışma bitti hocam beni hala koşturdu. Benim iyiliğim için bunları yaptırıyor. Başka hocalar gibi antreman bitti, gidiyoruz diyebilir. Hikmet Hoca ile çalıştığımız için kendimi çok şanslı hissediyorum." sözlerine yer verdi.



"Bruma'yı izlerken keyif alıyorum"



Oğulcan, Avrupa liglerini yakından takip ettiğini aktararak, "Avrupa'da oyun tarzına en yakın lig hangisi?" sorusuna, "Premier Lig'in, temposu çok yüksek ama orada milli takımda son 2 yılda yüzde 75 oynama kriteri var. O lige gitmek biraz daha zor. Bruma, İspanya Ligi'ne gitti, döndükten sonra herkes bambaşka bir Bruma izliyor. Ben de Bruma'yı izlerken keyif alıyorum. Yurt dışı bir oyuncuya çok şey katıyor. Çok önemli ve futbolcuya değer katacak ligler var. Şu an birebir adam eksiltme, dripling ve kontra ataklara etkili çıkma konusunda kendime güveniyorum." ifadelerini kullandı.



Her genç oyuncunun büyük hayalleri olduğunu vurgulayan Oğulcan Çağlayan, yalnızca çok az kişinin bu hayallerine ulaşabildiğini belirtti.



Genç oyunculardan, "Real Madrid, Chelsea ya da Barcelona'da oynamak istiyorum." sözlerinin sıkça duyulduğunu söyleyen Oğulcan, "Real Madrid'de oynamak isterim ama gerçekçi olmak gerekiyor. Şu anda Çaykur Rizespor'un oyuncusuyum ve oraya ulaşmak için çok büyük çaba sarfetmeliyim. Bazı şeyler konuşarak olmaz, birçok röportaj yapmışsınızdır, genç oyuncular da Barcelona, Chelsea, Real Madrid gibi dünyanın dev takımlarını saymıştır ama acaba şu an neredeler." sözlerini kullandı.



"Beklentiler bende baskı oluşturmuyor"



Ümit Milli Takım formasını da giyen 20 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında kendisinden olan beklentileri karşılamak için her maçta tüm gücünü ortaya koyacağının altını çizerek, şunları söyledi:



"Hikmet Hocamızla her zaman konuşuyoruz. İlk devreyi 3 asistle tamamladım, ikinci devre daha çok asist yapan, gol atan, skora daha fazla katkı yapan bir Oğulcan izlettirmek istiyorum. Olması da gerekiyor, çünkü bu kulübün bana yaptığı bir yatırım var ve benim de bunun karşılığını vermem gerekiyor. Taraftarın, hocamın, yönetimin benden beklentileri var. Bunun altında kalmak istemiyorum. Beklentiler bende baskı oluşturmuyor."



Başarı için kendisi kadar takımın performansının da önemli olduğuna değinen 20 yaşındaki futbolcu, "Futbol bireysel bir oyun değil takım oyunu. Takım ligi iyi bir yerde bitirirse, ben de iyi bir oyuncu olarak anılacağım. Ama takım kötü bir yerde bitirirse 10-15 gol atsam da bir anlam ifade etmez." şeklinde konuştu.



"Ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz"



Ligin ilk yarısının Çaykur Rizespor için puan olarak çok iyi geçmediğini dile getiren genç futbolcu, "90. dakikalardan sonra kaybettiğimiz bir çok puan oldu. Biraz şanssızdık. Ama bahanelere sığınmıyoruz. Gelişmekte olan, genç, yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. İkinci devrede daha çok puanlar alıp, galibiyet serisi yakalayarak, ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz. Alanyaspor maçıyla lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.



Takımın golcü oyuncusu Kweuke ile uyumlarının iyi olduğunu aktaran Oğulcan, "Kweuke takım için önemli bir oyuncu ama tam olarak hazır değil, sakatlığı geçti ama yüzde 50-60'ıyla oynuyor. Performansını biraz daha arttırdığı zaman bize çok daha büyük katkısı olacak. Neler yapabileceğini geçen sene tüm futbolseverler gördü. Kadromuzda Jakop Jantscher, Recep Niyaz, Özgür Çek gibi kaliteli oyuncularımız da var." yorumunda bulundu.



"Drogba gibi bir vakıf kurmak istiyorum"



Oğulcan Çağlayan, kendi bölgesinde oynayan Cristiano Ronaldo'yu izlemekten zevk aldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Önceki takımlarımda santraforda oynuyordum, bu nedenle Didier Drogba'yı da çok beğeniyorum. Sadece saha içinde yaptıklarıyla değil, saha dışında yaptıklarıyla da. Kendine ait bir vakfı var, insanlara yardım ediyor, parasını boşa harcamıyor. Parasını insanlara yardım ederek kullanması çok güzel bir davranış. Ben de yüksek miktarlarda para kazandıktan sonra Drogba gibi bir vakıf kurmak istiyorum. Özellikle ülkemizin bulunduğu durumda böyle şeyler yapmamız gerekiyor."