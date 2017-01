Çaykur Rizesporlu Futbolcular İkinci Yarıdan Umutlu

TOLGA SAGLAM/ANTALYA-DHA Çaykur Rizesporlu futbolcular Oğuz Han Aynaoğlu ve Özgür Çek, ligin ilk yarısında arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını ancak ikinci yarıda başarılı olacaklarına inandıklarını söylediler.



Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 13 puanla 15'inci sırada tamamlayan yeşil mavili takımın futbolcularından Özgür Çek ile Oğuz Han Aynaoğlu, ikinci yarı öncesi umutlu konuştu. Kamp yaptıkları otelde DHA'ya açıklamalarda bulunan Oğuzhan ve Özgür, devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini belirttiler. Çaykur Rizespor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Özgür Çek, ligin ilk yarısını bekledikleri gibi tamamlayamadıklarını ifade ederek şunları söyledi:



"Yeni ve genç oyunculardan kurulu bir takımız. İlk 5-6 hafta bunun sıkıntısını yaşadık. Sonrasında çalışmalarımızın karşılığını maçlara yansıtmaya başladık. Çok kötü maçlar kaybettik. Beraberlikten fazlasını düşündüğümüz maçlarda beraberliği bile alamadık. Çok fazla son dakika golleri yedik. Bu böyle devam etmeyecek. Şanssız maçlar oynadık. İstediğiniz kadar çalışın ama son dakikada yediğiniz bir gol üzüyor, yıpratıyor. Kamp sürecinde iyi çalışıp ikinci yarıda şanssızlığımızı da üzerimizden atarak arzu ettiğimiz sonuçları alacağız. Son 5-6 hafta uyum sürecini atlattığımız için istediğimiz gibi gitti ancak skora yansıtamadık. İkinci yarıda başarılı olacağımıza inanıyorum."



"GELECEK YIL ÜST SIRALARDA YER ALIRIZ"



Özgür Çek, gelecek yıl üst sıralarda kendilerine yer bulmayı hedeflediklerini belirterek, "Ligin kalitesi her sezon artıyor ancak tribündeki taraftar sayısı azalıyor. Bu sezon Başakşehir, Konyaspor, Osmanlıspor ve Bursaspor istikrarı bir performans gösteriyor. Biz de Çaykur Rizespor olarak o takımların içerisinde yer almak istiyoruz. İleriye dönük olarak genç bir kadro kuruldu. Bu yıl olmazsa bile gelecek yıl biz de yukarılarda kendimize yer buluruz. Umarım Avrupa'da mücadele edip burada da başarılı olur ve ülkemizi temsil ederiz" dedi.



"TARAFTARLARDAN DAHA ÇOK DESTEK BEKLİYORUZ"



Kamp dönemi oldukça ağır geçtiğine dikkat çeken savunma oyuncusu, şöyle devam etti:



"Çalışmalarımızın faydasını saha içinde görüyoruz. Sonuçta başarılı olmamız için antrenmanlar ağır oluyor. Bizi en yakından takip eden taraftarlarımız. Biz de üzülüyoruz ama onlar da üzülüyor. Taraftarımız da görüyor ki şanssız maçlar kaybettik. İkinci yarıda ilk yarıya oranla daha çok destek bekliyoruz. İkinci yarı fikstürümüz zorlu ve kritik bir noktadayız. Onların vereceği destek bizi ayakta tutacak. İnşallah hep birlikte güzel bir ikinci yarı geçireceğiz."



"TÜRKİYE TERÖR OLAYLARININ ÜSTESİNDEN GELECEK"



Terör olaylarına da değinen Özgür Çek, "Türk halkı olarak bu konularda daha hassasız ve ister istemez bizleri de etkiliyor. Özellikle maçlardan önce bu tür haberler aldığımızda etkileniyoruz. Hepimizin ailesi var. Türkiye bunun üstesinden gelecektir. Biz de elimizden geleni yaparak bu dönemi atlatacağımıza inanıyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.



AYNAOĞLU: "HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"



Yeşil mavililerin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu da ikinci yarı öncesi umutlu olduğunu dile getirdi. İlk yarıda istedikleri sonuçları alamadıklarını anlatan Oğuz Han Aynaoğlu, "Bence şu anda hak ettiğimiz yerde değiliz. Çok iyi çalıştık ve çalışıyoruz da. Son dakikalarda gol yiyerek kaybettiğimiz maçlar oldu. İlk yarıda biraz da şanssızlıklar yaşadık. Ben de kendi adıma çok fazla şans bulamadım. Her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Hocamız bana ne zaman şans verirse en iyisini yapmak için mücadele ederim. Kendime güveniyorum. İkinci yarı öncesi çok iyi çalışıyoruz. Bence ikinci devre çok daha iyi olacak. Genç bir takımız. Oyuncular da tecrübe kazandı. Bizim adımıza çok daha iyi olacağına inanıyorum"diye konuştu.



Oğuz Han, ileriye dönük hedefleriyle ilgili olarak ise, "Kendimi gösterip ileride her oyuncu gibi ben de milli takım formasını giymek isterim" dedi.