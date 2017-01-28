Çaykur Rizespor'un Josue ve Hamit Altıntop Transferlerinde Son Dakika Gelişmesi

FutbolArena - Çaykur Rizespor'un gündeminde olan ve transferinde önemli yol alınan G.Saraylı Josue'de sıcak gelilmeler yaşanıyor. Transferin Fransız futbolcu Ferri'nin sarı – kırmızılı takım ile anlaşmasına bağlı olduğu öğrenildi.



Josue, Çaykur Rizespor'a transfer olacak mı?



10 numara arayışlarına yurt dışından bir sonuç alamayan yeşil – mavili ekipte gözler G.Saray'a çevrilirken, bu kulübün o bölgeye transfer etmeyi düşündüğü Lyon'lu futbolcu Ferri'nin imza atması sonrası sarı – kırmızılı ekipte gözden çıkarılan Portekizli Josue'nin de Rizespor'a geleceği öğrenildi.



Yeşil – mavili takım teknik direktörü Hikmet Karaman ile bir görüşme yapan Portekizli oyuncu Josue'nin gelmeye hazır olduğu, bu futbolcunun menejeri ile bir görüşme yapan Rizespor yönetiminde oyuncuyu bonservisi ile birlikte almak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Hamit Altıntop, Çaykur Rizespor'a transfer olacak mı?



Öte yandan Çaykur Rizespor'un transfer gündemine gelen bir başka sarı – kırmızılı oyuncu ise Hamit Altıntop'da son durum ise kafa karıştırmaya devam ediyor.



G.Saray takımında yolları ayrılan fakat sezon sonuna kadar eski takımından garanti para 800 bin Euro alacak olan gurbetçi oyuncu Hamit için yeşil – mavili ekip, Sarı – kırmızılı takıma "yarısını biz verelim, Hamit'te bizde top oynamak istiyor" önerisi geldi.



Deneyimli orta saha oyuncusu ile bir görüşme yapan teknik direktör Hikmet Karaman, Almanya'dan uzun yıllar ailece görüştüğü Hamit'e"Gel bu takımın lideri ol. Seninle uzun yıllar bu kulübe hizmet verelim. Başkanım Metin Bey ile senin için görüşme yaptım. Kafamızda önemli projeler var. Futbolu bıraktıktan sonra Rizespor'un sportif direktörlüğü görevine gelmeni istiyorum. Avrupa'dan yapılacak olan transfer görüşmelerinde Rizespor kulübü adına masaya oturacak isim sen ol. Bu şehire bu sezon saha içinde hizmet ver, gelecek sezonlar içinde de sportif menejer olarak tam yetkiyle göreve başla. Senin Uluslararası tecrüben çok fazla, bundan yararlanmak istiyoruz"dediği seslendirildi.