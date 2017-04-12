Çaykur Rizespor Umudunu Koruyor

ÇAYKUR Rizespor, Kayserispor'un puan kaybettiği haftada deplasmanda kazandığı Adanaspor maçı ile ligde kalma yolunda yeniden umutlandı.



Adanaspor galibiyeti ile moral bulan ve kalan haftalar için umutlanan Çaykur Rizespor, 3 günlük aranın ardından Mehmet Cengiz tesislerinde Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde 3 grup halinde dar alanda hücum organizasyonu yapan yeşil mavililer antrenmanı tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.



Teknik direktör Hikmet Karaman oyuncuları ile uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ligde 7 hafta kaldığını ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini anlatan Karaman, alınan galibiyetle önemli bir avantaj elde ettiklerini söyledi. Kalan haftalarda hata yapma lükslerinin bulunmadığının altını çizen Karaman, alınan galibiyetle üst sıralardaki takımlara mücadelenin son haftalara kadar süreceği mesajı verdiklerini anlattı, oyuncularından iyi oyunun karşılığını almak için var güçleri ile mücadele etmelerini istediği öğrenildi.



- Rize