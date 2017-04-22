Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir Maçı Sonrasındaki Olaylar

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Spor Toto Süper Lig'deki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından bir gazetecinin darp edildiği olaya karışan konuk takımın futbolcu ve çalışanlarını kınadı.



TSYD'den yapılan yazılı açıklamada, "Maçın ardından sadece görevini yapmaya çalışan medya mensuplarına, Medipol Başakşehir futbol takımı futbolcuları tarafından çok çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Spor ahlakına sığmayacak bir kaba kuvveti, organize bir şekilde kamu görevini geçekleştiren meslektaşlarımıza uygulayarak darp eden futbolcuları ve Medipol Başakşehir kafilesinden bu olaya karışanları en şiddetli şekilde kınıyor, Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak olayın takipçisi olacağımızı dile getiriyoruz. Yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını temenni ederiz."