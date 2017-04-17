- Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü



RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Çalışmalar ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Yeşil-mavili ekipte Kweuke ve Nosa ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu futbolcuların Medipol Başakşehir karşısında oynama ihtimallerinin bulunmadığı açıklandı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.