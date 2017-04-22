Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 3-3





STAT: Çaykur Didi



HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Hakan Yemişken (xx)



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Fink (xx), Ali Yakoubi (xx), Saadane (xx), İsmael (xx), Robin (xx), Petrucci (xx), Nosa (xx) (Dk.65 Oğuzhan x), Edomwonyi (x) (Dk.88 Özgür xx), Süleyman (xxx), Kweuke (xx) (Dk.70 Jantscher x)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xx)- Caiçara (x),Yalçın (xx) (Dk.80 Attamah), Alparslan (xx), Mahmut (xx), Vısca (xx), Mossoro (xx) (Dk.68 Mustafa xx), Emre (xx), Epureanu (xx), Cengiz (xx) (Dk.68 Napoleoni xx), Adebayor (xx)



GOLLER: Dk.42 Süleyman, Dk.60 (kendi kalesine) Caiçara, Dk.90+5 (penaltı) Özgür (Çaykur Rizespor), Dk.15 Alparslan, Dk.71 Mustafa, Dk.90+1 (penaltı) Emre (Medipol Başakşehir)



KIRMIZI KART: Dk.90 Edomwonyi (Çaykur Rizespor)



SARI KART: Kweuke, Petrucci, Özgür (Çaykur Rizespor), Alparslan, Epureanu (Medipol Başakşehir)



SPOR Toto Süper Ligde Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı.



2'nci dakikada ceza yayı önünde topu önüne alan Edomwonyi'nin şutunda top yandan az farkla auta çıktı.



15'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında Mahmut'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Alparslan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.: 0-1.



28'inci dakikada Cengiz'in ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



42'nci dakikada Çaykur Rizespor atağında Kweuke'nin sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Edomwonyi, Süleyman'ın önüne bıraktı. Süleyman'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.



48'inci dakikada Visca ile paslaşarak ceza sahasına giren Mossoro'nun şutunda top üstten auta çıktı.



51'inci dakikada Cengiz'in sağ kanattan ortasında topu önüne alan Visca'nın vuruşunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.



60'ıncı dakikada Çaykur Rizespor atağında Süleyman'ın pasında Petrucci çizgiye inerek topu ceza sahasına gönderdi. Savunmada Caiçara'nın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.



71'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında ceza sahasında Emre ile verkaç yapan Mustafa topu filelerle buluşturdu: 2-2.



77'nci dakikada Visca'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topal buluşan Mustafa'nın şutunda top yandan az farkla auta çıktı.



84'üncü Visca'nın ceza yayı önünden şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.



86'ıncı dakikada Süleyman'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topu alt pas içerisinde kafayla kaleye gönderen Saadane'nin vuruşunda top yan direkten döndü. Topu savunma uzaklaştırdı.



89'uncu dakikada Medipol Başakşehir atagında ceza sahasında Çaykur Rizespor'da Fink'in, Napoleoni'ye müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.



90+1'inci dakikada penaltı atışını kullanan Emre topu ağlarla buluşturdu. 2-3.



90+3'üncü dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahasında Volkan, Saadane'yi düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.



90+5'inci dakikada penaltı atışını kullanan Özgür meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-3.



Karşılaşma bu skorla sona erdi.



- Rize