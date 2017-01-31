Çaykur Rizespor, Nijerya doğumlu Nosa Lgiebor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen 27 yaşındaki Nijerya doğumlu orta saha oyuncusu Nosa Lgiebor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmzalar Kulüp Başkanı Metin Kalkavan'ın ofisinde atıldı. Lgiebor'un çarşamba günü Rize'ye gelerek takıma katılması bekleniyor. - RİZE
Çaykur Rizespor, Lgiebor ile Anlaştı
Çaykur Rizespor, Nijerya doğumlu Nosa Lgiebor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor, Nijerya doğumlu Nosa Lgiebor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.