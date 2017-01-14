Çaykur Rizespor Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Kweuke attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

Çaykur Rizespor Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 Yendi

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başladı! Aytemiz Alanyaspor'un sahası Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan maçı deplasman takımı Çaykur Rizespor, 3-2 kazandı.

KWEUKE YILDIZLAŞTI

Çaykur Rizespor'da Leonard Kweuke attığı 2 golle yıldızlaşırken, Rize ekibinin diğer golünü Dhurgham Ismail kaydetti. 61. dakikada 3-0 geriye düşen ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un gollerini Vagner Love ve Glynor Plet kaydetti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 16'ya çıkartırken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.

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