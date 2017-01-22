Çaykur Rizespor'dan Cavcav İçin Taziye Mesajı

Çaykur Rizespor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayınlandı.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi futbol camiasını yasa boğdu. Çaykur Rizespor'un resmi internet sitesinden yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi: "Türk Futbolunun duayeni, dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Başta futbol ailesi olmak üzere; Gençlerbirliği Camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." - RİZE