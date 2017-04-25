Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.



Hafif sakatlığı bulunan Ümit Kurt'un yer almadığı antrenmanda Karaman, kalecileri özel olarak çalıştırdı.



Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.



Özgür: "Elimizden geleni yapacağız"



Takımın orta saha oyuncusu Özgür Çek, Fenerbahçe maçında puan almaktan başka şansları olmadığını söyledi.



Özgür, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oynadıkları son iki maçta 4 puan aldıklarını belirtti.



Ligin 28. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında çok iyi oynadıklarını ifade eden Özgür, "Gol pozisyonları bulduğumuz bir maç oldu. Bizim açımızdan, yılın özeti bir maçtı. Bu tür oynadığımız maçların çoğunu kaybettik, beraberlik dahi alamadık." dedi.



Özgür, Fenerbahçe karşılaşmasının kendileri açısından zor olacağına işaret ederek, "Ligin yukarılarında olan bir takım. Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Fenerbahçe maçında puan almaktan başka şansımız yok. Ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız ve oradan puanlarla ayrılmamız gerekiyor." diye konuştu.



Sahada ortaya koydukları mücadelede bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Özgür, "Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Sezonun genelinde bu böyle oldu. İnşallah Fenerbahçe maçında girdiğimiz pozisyonları değerlendiririz. Rakiplerimizin alacağı sonuçlar tabii önemli ama biz kendi üzerimize düşeni yapıp kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Petrucci: "Kritik maçtan galip gelmek istiyoruz"



Futbolculardan Davide Petrucci ise Türk futboluna alışmaya çalıştığını belirterek, "Hem Rize'ye hem de Türk futboluna alışmak bir anda olmuyor. Buraya alışıp kendimi geliştirmek için hocamızın söylediklerine dikkat ederek onları yapmaya çalışıyorum. Kendime güvendiğimde iyi oynayacağımı biliyorum ve şu anda da kendime güvenip takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.



Süper Lig'de 6 maç kaldığını anımsatan Petrucci, şunları kaydetti:



"Bu maçlardan alacağımız sonuçlarla ligde kalıp kalmayacağımız belli olacak. Bu maçların hepsi çok ama çok önemli. Çok iyi bir takımımız olmasına rağmen, ligin geride kalan bölümünde almamız gerekenden çok daha az puan alabildik. Bir çok maçta takım olarak çok iyi oynayıp mücadele etmemize rağmen önemli puanlar kaybettik. Kalan maçlarda iyi oyunumuzu devam ettirip daha fazla puan almak istiyoruz. Bunu yapacağımıza da inanıyorum. Önümüzde Fenerbahçe ile oynayacağımız çok kritik bir maç var. Rakibimizin gücünü ve konumunu iyi biliyoruz. Maça takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bu önemli ve kritik maçtan galip gelmek istiyoruz ve bunu da başaracağız."