Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Mete: "Galibiyete İnanıyoruz"

Muhammet KAÇAR / RİZE, (DHA - ÇAYKUR Rizespor Basın Sözcüsü Saffet Mete, ligde kalma yolunda önemli bir maça çıkacaklarını, yarın saat 13.30'da seyircileri önünde oynayacakları Medipol Başakşehir karşısında galip geleceklerine inandığını söyledi.



Lige ara verilmeden önce kazandıkları Adanaspor maçı ile moral bulduklarını, boşluğun kendilerine iyi geldiğini ifade eden Saffet Mete, kalma yolunda Medipol Başakşehir'le önemli bir müsabaka oynayacaklarını belirtti. İyi futbol oynadıklarını, bunu karşılığını almak istediklerini vurgulayan Saffet Mete, şöyle devam etti



"Adanaspor galibiyeti takımın üzerindeki enerjiyi de artırdı. Kalan maçlarımızda galibiyetten başka bir hedefimiz yok. Medipol Başakşehir zorlu bir rakip. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Rakilmizden de çekinmiyoruz. Sahaya çıkıp elimizden geleni yaparak 3 puan almayı hedefliyoruz."



ŞİMDİ DESTEK ZAMANI



Ligde kümede kalmak için kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceği ifade eden Saffet Mete, şöyle devam etti:



"Ligde kendi ipimizi kendimiz çekeceğiz. Önümüzdeki maçlara konsantre olup galibiyet için sahada olacağız. Ligin sonuna geldik, artık taraftarımız yanımızda olsun. Şimdi destek zamanıdır. Taraftar desteğini de arkamıza alarak Medipol Başakşehir maçını kazanıp önümüze bakacağız" diye konuştu.



2 EKSİK VAR



Bu arada Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Oboabona ve Ümit dışında eksik oyuncu bulunmadığı biltdirildi.



