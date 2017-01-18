Çaykur Rizespor Alman Oyuncu ile Temasta

ÇAYKUR Rizespor, kadrosuna 10 numara bir oyuncu katmak için Alman 1'inci Ligi takımı Hertha Berlin'in orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Alexander Baumjohann'la temas kurdu.



Menajeri aracılığı ile Çaykur Rizesporlu yetkililerle görüşen ve transfere sıcak bakan Alexander Baumjohann'ın Hamit Altıntop ve Marko Marin'den yeşil mavili kulüp hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yeşil mavili yöneticilerin tecrübeli oyuncu ile İstanbul'da bir araya geleceği öğrenildi.



Bayern Münih, Schalke, M'gladbach ve K'lautern formalarını giyen tecrübeli oyuncu, Bayern Münih forması altında Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. - Rize