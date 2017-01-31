ÇAYKUR Rizespor, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Nosa Igiebor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın isteği üzerine ara transferde arayışlara başlayan Çaykur Rizespor, Nosa İgiebor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Kulüp Başkanı Metin Kalkavan'ın İstanbul'daki ofisinde yeşil mavili kulüple 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanya Ligi'nde 2 yıl forma giyen İgiebor, bu sezon İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında 18 maçta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 14 maçta görev yaptı, 7 gol attı.
- Rize
Çaykur Rizespor'a Nijeryalı Oyuncuyu
ÇAYKUR Rizespor, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Nosa Igiebor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
ÇAYKUR Rizespor, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Nosa Igiebor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.