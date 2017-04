Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu Açıklaması

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, organik çay tarımının bölge için çok önemli olduğunu, gelecek yıl bütün bölgede uygulanacağını bildirdi.



Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çayın sürdürülebilir olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Çayın daha çok içilmesi için kalitesinin yükseltilmesi gerektiğine işaret eden Sütlüoğlu, kalite yakalandığında çayın geleceğinin de açık olacağını vurguladı.



Sütlüoğlu, Doğu Karadeniz'in organik havza ilan edilmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Organik çay bölgemiz için çok önemli. İnşallah önümüzdeki yıl tamamen bütün bölgeye uygulanacak. Unutmayalım, çayımıza büyük katma değer kazandırılacak. Dolayısıyla bölgedeki insanın refahı yükselecek. Çayımız organik olursa bütün her şey organik olacak. Burada üretilen her şey daha yüksek fiyata satılabilecek. Bölgemiz hem tarım ürünleri bakımından hem de turizm bakımından cazibe merkezi haline gelecek."



Bütün çay sektörünü kucaklayacak bir çay kanunu tasarısının hazırlandığını da belirten Sütlüoğlu, tasarının hızlı bir şekilde çıkması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in çok destek verdiğini kaydetti.



Sütlüoğlu, Bakan Çelik'e teşekkür ederek, "Kanunla birlikte çay sektöründe yaşadığımız birçok soruna çözüm bulacağız inşallah. Bunlardan en önemlisi kaçak çayın önüne geçilecek. Yaşlanmış çay bahçelerimiz yenilenecek ve devletin ilan ettiği çay fiyatından düşük çay alınamayacak. Böylelikle üreticimizin mağduriyeti önlenmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.