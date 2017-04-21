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Çaykur'dan, 'Katarlılara Satıldı' İddiası ile İlgili Açıklama
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Çaykur'dan, 'Katarlılara Satıldı' İddiası ile İlgili Açıklama

ÇAYKUR, ’Katarlılara satıldı’ iddiası ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak satışın söz konusu olmadığını duyurdu.

Çaykur'dan, 'Katarlılara Satıldı' İddiası ile İlgili Açıklama

ÇAYKUR, 'Katarlılara satıldı' iddiası ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak satışın söz konusu olmadığını duyurdu.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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