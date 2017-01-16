Çaykur Beyaz Çaydan Gıda Takviye Ürünleri Yapacak

ÇAYKUR, beyaz çaydan gıda destek ürünleri üretilmesi çalışmalarını sürdürüyor.



ÇAYKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Japonya'da pilot üretim çalışmaları devam eden beyaz çaydan gıda takviye ürünleri üretimi konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.



Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ve Japonya'nın en büyük ekstraksiyon ve bitkisel ilaç hammadde üreticilerinden biri olan Tokiwa Pharma firmasının İş Geliştirme Müdürü Doniyor Nazirov ve Euroçay Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Fidan'ın katılımıyla yapılan toplantıda, beyaz çaydan gıda takviye ürünleri üretimi konusunda, halen devam eden klinik çalışmaları ele alındı.