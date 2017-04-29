Çaykur Bahreyn'de İddialı

Arap ülkelerine çay satışı konusunda önemli mesafe kat eden ÇAYKUR, bölgede yeni bayilikler vermesinin yanında mevcut bayileri ile de pazar payını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Bir süredir Suudi Arabistan'da bulunan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Bahreyn Krallığı'na geçerek buradaki Çaykur bayisini ziyaret etti. LARI Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akbari, tarafından karşılanan Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu Bahreyn'de yapılan pazar çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu "Suudi Arabistan'dan sonra Bahreyn'e geldik. Buralar bizim için çok önemli. Bahreyn'de bizim çayımızın daha fazla tüketilmesi için çalışıyoruz. LARI Grup buranın köklü bir firması 1926 yılından bu yana bu sektörün değişik kollarında hizmet veriyorlar. Birlikte çok güzel işler yapmaya çalışıyoruz" dedi. - RİZE