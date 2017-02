Çayırova'ya Tam Donanımlı Spor Salonu

Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonu inşası sürüyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dinamik bir nesil için spor salonları oluşturmaya devam ediyor. Okullara yapılan spor salonları öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden her an spor yapmalarına olanak sağlıyor. Beden eğitimi derslerinde açık havaya çıkamayan öğrenciler Büyükşehir'in yaptığı spor salonlarında her türlü aktivitelerini gerçekleştirebiliyorlar.



Duş ve soyunma odalarıyla tam donanımlı yapılan spor salonları pek çok spor dalının yapılabileceği şekilde tasarlanıyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne spor salonu inşasını sürdürüyor. Çevre temel betonu dökülen yapının tribün çalışmaları sürüyor.



Salonun zemin katında 28x15 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x18 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler ve büfe bulunacak. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen salon bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak.



Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare 3 adet salon yer alacak. Salonun yapımında 33 ton demir, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, 15 ton hasır çelik, yaklaşık bin metreküp hazır beton kullanılacak. - KOCAELİ