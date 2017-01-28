Çayırova Hasan Tahsin İlkokulu Spor Salonu inşası sürüyor

Öğrencilerin spor alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan spor salonları çeşitli spor dallarının gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çayırova Hasan Tahsin İlköğretim Okulu için spor salonu inşa ediyor. Yapının temel uygulama çalışmaları sürüyor.

BİN 600 METREKARE KAPALI ALAN

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28x13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x13 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler ve büfe bulunacak.

3 ANTRENMAN SALONU

Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare 3 adet salon yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton ve 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması kullanılacak.

