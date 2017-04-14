Çayırköy'deki Şuyulandırma Askıya Çıktı

İzmit Belediyesi tarafından Çayırköy bölgesinde şuyulandırma çalışması yapıldı.



Çayırköy-Yassıbağ kentsel gelişim alanında 66 hektarlık alanda yapılan ve 371 kişiyi ilgilendiren şuyulandırmanın planları askıya çıkartıldı. Yetkililer, 6 Mayıs'a kadar devam edecek askı süresince itirazların kabul edileceğini, askı süresi sonunda itirazların değerlendirilip karara bağlanacağını söylediler. Şuyulandırma ile ilgili detaylı bilginin İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden alınabileceği kaydedildi. - KOCAELİ