- Çayırda olta attılar



BURSA - Bursa'da balıkçılar deniz yerine oltalarını çayıra attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'nin desteğiyle Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Bir merada buluşan balıkçılar, oltalarını en uzağa atmak için yarıştı. Yıldırım Samanlı Mahallesi'ndeki bir merada gerçekleştirilen "1. MCC-DER Festivali ve Atış Yarışması"na 10 ilden katılan 80 balıkçı, "acemiler", "ustalar", "spotlar" ve "isabetli atış" kategorilerinde yarışmaya katıldı. Balıkçılar, başlangıç noktasında sıralanarak, oltalarını en uzağa atmaya çalıştı. Oltaların ulaştığı noktada bekleyen hakemler ise mesafeleri ölçerek kaydetti. Yarın da devam edecek yarışmada dereceye girenlere öğle saatlerinde ödülleri verilecek.

MCC-DER Başkanı Selçuk Şimşek, amatör ve sportif olta balıkçıları olarak balıkçılığın bir diğer yönü olan "atış" üzerine yarışma düzenlemek istediklerini, bununla ilgili başvuruları yaptıklarını söyledi. Çevre il ve ilçelerinden bu hobiyle ilgilenenlerin buluşması için yarışı tertiplediklerini belirten Şimşek, "Devlet Su İşleri tarafından yazılmış kuralları olan bu hobiyi ve bilinçli avcılığı yaymak istiyoruz. Balıkçılığın gelecek nesillere kalması adına bu yarışmayı düzenliyoruz. Bugün İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Kocaeli'nden ve çeşitli ilerden 80 yarışmacı var. Yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek ödül töreniyle yarışmayı sonlandıracağız" diye konuştu.

Şimşek, yarışmada atış sırasında kopan kurşunun 300 metre mesafeye ulaşabildiğine dikkati çekerek, gölde mesafe ölçümü yapılamadığı için yarışmanın merada gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

(MŞ)