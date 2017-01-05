Çayıralan Kaymakamı Demir, Göreve Başladı

Çayıralan Kaymakamlığına atanan Şahin Demir, görevine başladı.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan kaymakam Demir, ilk görevinin ilçeyi tanımak olduğunu söyledi.



Görevde bulunduğu sürece Çayıralan için elinden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışacağını ifade eden Demir, "Görevime kış döneminde geldiğim için şu anda öncelikli olarak köy yollarımızın açık tutulması için uğraşıyoruz. Baharla birlikte Rabbim izin verirse yatırım programlarında yer alan işlerimizi yapacağız. Çayıralan ilçemize daha önce de gelme fırsatım olmuştu. İlçemiz güzel ve şirin bir ilçe." diye konuştu.