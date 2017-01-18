Çayıralan'da "Halk Günü" Toplantısı Yapıldı

Çayıralan Kaymakamı Şahin Demir, "Halk Günü" toplantısı düzenledi.



Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Şahin Demir'in yanı sıra, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, İl Genel Meclisi Üyeleri Abdulbaki Karataş, Bülent Akpınar, daire müdürleri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.



Halk günü toplantısında konuşan Kaymakam Demir, ülkenin İstiklal Harbinden sonraki en zor günleri yaşadığını ifade ederek, "Şu anda OHAL var. Ama OHAL'i elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza hissettirmeden kendimize uyguluyoruz." dedi.



Vatandaşlarla bir araya gelip gerek kısa vadeli gerek orta, gerekse uzun vadeli işleri birlikte karşılıklı sohbet içinde halletmek istediklerini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:



"Kaymakamlığımızın, başkanlığımızın kapıları size her zaman sonuna kadar açık olsa da yine sizlerle bir araya gelip sorunları tartışmayı kendimize bir görev biliyoruz. Başkanımız, daire amirlerimiz sizden gelebilecek kısa, orta ve uzun vadeli sorunlara çözüm üretebilmek adına hep birlikte buradayız. Sorunlarımızı ifade edeceğiz ama sorunlarımızı da ifade ederken birbirimizi suçlama, rencide etme şeklinde değil de ortak bir akılla ne yapabiliriz bunları düşüneceğiz."



Köylerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe programı kapsamında çöp arabasının geldiğini aktaran Kaymakam Şahin Demir, "En kısa sürede de aracımızla birlikte köylerimizde çöp toplama hizmetini de vermiş olacağız." diye konuştu.



Kaymakam Demir, daha sonra vatandaşların ve muhtarların sorunlarını dinledi.