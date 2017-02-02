Çayeli'nde Karla Mücadele Çalışmaları

Rize'nin Çayeli ilçesinde geçtiğimiz günlerden itibaren başlayan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklardaki buzlanmayı önlemeye çalışıyor.



Çayeli Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, son iki gündür etkisini arttıran kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki buzlanmayı deniz suyu ile önlemeye çalışıyor. Vidanjör ve itfaiye araçları ile Çayeli ilçe limanından çektikleri deniz suyunu buzlanmaya karşı etken olarak kullanan belediye ekipleri, 48 saatlik süreç içerisinde kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak içinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçede son iki gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde bazı bölgelerinde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşırken, gündüz ilçe merkezi ve mahallelerde yürütülen kar temizleme çalışmaları gece geç saatlere kadar devam ediyor.



Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, yaptığı açıklamada, önceliklerinin hasta ve cenaze olan bölgeler olduğunu belirterek, "Yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde ekiplerimiz gündüz çalışmalarının yanı sıra gece de çalışmalara devam etmektedir. Tüm mahalle yollarımızı temizleyerek ulaşıma açmıştık fakat gece bastıran kar yağışı nedeniyle tekrardan ulaşıma kapandı. Kapalı olan yollara kar yağışının etkisi nedeniyle aralıklarla müdahale ediyoruz. Önceliğimiz hasta ve cenaze bulunan bölgelerdir. İlçemizde yürütmüş olduğumuz çalışmalar ile vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmedik. İş makinelerimiz neredeyse 48 saatti sahada ve çalışmalarına halen devam etmekte. Deniz suyu ile ilçe merkezinde buzlanmaya karşı önlem alıyoruz. Bu uygulamamız sayesinde şu an merkez içi ulaşımda buz ve kar bulunmamaktadır" dedi. - RİZE