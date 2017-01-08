Çayed'den 26 Bin 901 İhtiyaç Sahibine Destek

Çankaya Belediyesi bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giysi ve eşya yardımı hizmeti veren Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED) Yarım Elma 2016'da 26 bin 901 vatandaşa ihtiyaçları konusunda destek oldu.



Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtlı 7 bin 900 ihtiyaç sahibi üyesi bulunan ve bunun dışında yaklaşık 12 bin vatandaşın da ihtiyacına yanıt veren ÇAYED Yarım Elma, bu rakamlarla yıllık yaklaşık 20 bin ihtiyaç sahibine ulaşıyor.



Ankara'da öğrenim gören yaklaşık 2 bin 500'e yakın öğrenciye ev eşyası yardımı yapan ÇAYED Yarım Elma, bunun dışında bu yılın başından itibaren 19 bin 426 vatandaşa giysi, bin 375 vatandaşa eşya, 4 bin 945 vatandaşa gıda yardımında bulundu. Dernek aracılığıyla bin 125 vatandaşa gıda, 30 vatandaşa ise hediye çeki verildi. Derneğin 2016'da ulaştığı ihtiyaç sahibi sayısı 25 bin 901 oldu.



Vatandaşların evinde veya ofisinde kullanmadığı eşyalarını, ÇAYED Yarım Elma aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceğini belirten dernek yetkilileri,bağışçılarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturduklarını kaydetti.



ÇAYED Yarım Elma'ya hem ihtiyaç sahipleri hem de bağışçılar 474 00 10 numaralı telefonu arayarak ulaşabiliyor.