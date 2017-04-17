Çaydanlıktaki Kaynar Su İki Minik Kardeşin Üzerine Döküldü

Çaydanlıktaki kaynar su iki minik kardeşin üzerine döküldü

İki kardeşin üzerine kaynar su döküldü



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üzerlerine kaynar su dökülen iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. Evin içinde oyun oynayan bir yaşındaki F.A. ve 3 yaşındaki kardeşi M.A.'nın üzerine çaydanlıktaki kaynar suyun dökülmesi sonucu vücutlarında yanık oluştu. Olay yerine çağrılan ambulansla Eyyübiye İlçesindeki çocuk hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan iki kardeş, daha sonra ise yanık ünitesi bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan kardeşlerin vücutlarının çeşitli yerlerinde 2'nci derecede yanık oluştuğu ve durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.