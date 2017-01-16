Çaydan Karşıdan Karşıya Geçerken Otomobiliyle Suya Sürüklendi

Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki Mergen Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan Muammer Demirbağ yönetimindeki otomobil, taşan derenin suyuna kapılarak sürüklendi.



Olay, Aydın- Denizli Karayolu yakınında bulunan Mergen Çayı'nda bugün saat: 18.00 sıralarında meydana geldi. Muammer Demirbağ (61), kendi idaresindeki 09 R 0551 plakalı otomobiliyle Arslanlı Mahallesi istikametinden gelerek Mergen Çayı'ndan karşıya geçmeye çalıştı. Yoğun yağış nedeniyle suyun arttığı Mergen Çayı'nın sularına kapılan otomobil sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 400 metre sürüklenen otomobilden inerek canını kurtaran sürücü Muammer Demirbağ'ın haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve kurtarma ekipleri, Mergen Köprüsü'nün altında takılan otomobili kurtardı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. - AYDIN