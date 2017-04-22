Çaycumalılar Etkinlikte Buluşuyor

Çaycumalılar 6-7 Mayıs tarihleri arasında geleneksel hale gelen 'Çaycumalılar Buluşuyor' etkinliğinde bir araya gelecek.



Her yıl 6-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlen ve bu yıl 2. si düzenlenecek olan 'Çaycumalılar Buluşuyor' etkinliği hazırlıkları son aşamaya geldi. Festival havasında geçecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Çaycuma ve çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, "6-7 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 2. si düzenleyeceğimiz 'Çaycumalılar Buluşuyor' etkinliğimiz hazırlıklarını tamamladık. Tüm Çaycuma'yı kucaklayacak olan bu etkinlik kent dışında yaşayan Çaycumalıların birbirini tanımasını ve Çaycuma ile kenetlenmesini de sağlayacaktır. Konuklarımızın Çaycuma sorunlarının çözümü için fikirsel katkı sunabilecekleri bu toplantı bölgemiz için büyük önem arz etmektedir. Davetiyeler Çaycuma Kaymakamımız Sayın Serkan Keçeli ve Çaycuma Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı imzaları ile davetlilere ulaşıyor. Sayın kaymakamımıza ve belediye başkanımıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Buradan şu çağrıyı tekrar yapmak istiyorum. Bizler davetli listelerini gönüllü destek veren Çaycumalılar ve dostlarımız aracılığı ile oluşturduk. Mutlaka ulaşamadığımız değerlerimiz olacaktır. Ayrıca liste vermek isteyenler de bize ulaştırabilirler. Çünkü bizler bu buluşmanın hiçbir ayrım gözetmeden tüm Çaycumalıları ve Çaycuma' ya gönül verenleri kapsaması için mücadele ediyoruz. Çaycuma Belediyesi ev sahipliğinde, Çaycuma Kaymakamlığı katkıları ile yapılan bu etkinliğe tüm Çaycumalıların destek vermesini ve organizasyon içinde yer almaları çağrımızda yapıyoruz. Bir festival havasında geçecek olan "Çaycumalılar Buluşuyor" etkinliğimizin programı bölge kültürümüzü yansıtacak ve bölgemizde yeni ufuklar açacak şekilde hazırlandı. Şimdiden katılacak olan Çaycumalılara ve Çaycuma dostlarına teşekkür ederim. Ayrıca bu organizasyon da destek olan Çaycuma Esnaf Odasına, Çaycuma Emekliler Derneğine, Çaycuma Ziraat Odasına ve Çaycuma Kent Konseyine ve başkanlarına, tüm destek olan Çaycumalılara da teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK