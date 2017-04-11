Çaycumalılar Buluşuyor" Etkinliği

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ikincisi düzenlenecek "Çaycumalılar Buluşuyor" programı tarihinin belirlendiğini bildirdi.



Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın 6-7 Mayıs tarihlerinde Çaycuma Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenleneceğini bildirdi.



İlk buluşmanın Çaycuma Belediyesi önünde gerçekleşeceğini ifade eden Kantarcı, şunları kaydetti:



"Programa belediye önünde başlayacağız. Burada toplanılması ardından Atatürk heykeline çelenk sunacağız. Geçen yıl bir günle sınırlı olan etkinliğimizi, bu yıl iki gün olarak gerçekleştireceğiz. Etkinliğe kent dışından 350'den fazla hemşehrimizi davet edeceğiz."