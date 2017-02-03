Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma'ya eskici pazarı kurulacağını bildirdi.



Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulacak pazarda antik değeri olan ve vatandaşların evlerinde kullanmadıkları her türlü eski eşyanın satılabileceğini söyledi.



Bu fikrin Fransa'da yaşayan Çaycumalı bir gurbetçinin kendisini ziyareti sırasında önerisi olduğunu ve kısa sürede hayata geçirileceğini ifade eden Kantarcı, şöyle konuştu:



"Sevgili gurbetçi kardeşim çok güzel öneriler getirdi. Önerilerinden birini en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Herkesin evinde atmaya kıyamadığı eski eşyalarını pazarlayabileceği bir eskici pazarı kuracağız. Burada antika değeri olan eski eşyalar da satışa sunulabilecek. Eski eşyalar bir yandan ekonomiye kazandırılırken, diğer yandan yöremizin kültürünü yansıtan birçok obje kapatıldığı tavan arasından gün yüzüne çıkacak. Bize bunu anımsatan kardeşime teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."