Çaycuma Müftüsü Arcaklıoğlu'ndan Ziyaret

Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve beraberindekilerin, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret ettiği bildirildi.



Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Arcaklıoğlu ve beraberindekilerin GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ ile görüştüğü belirtildi.



Açıklamada, Demirci'nin ziyaretten memnuniyet duyduğu belirtildi.