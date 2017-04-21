Çaycuma'lı Gençler Parasını Yönetmeye Devam Ediyor

Habitat Derneğinin gençlerde finansal okur yazarlık bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya destek vermek amacıyla Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve VISA Europe ile ortaklaşa sürdürdüğü "Paramı Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında, Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesinde eş zamanlı eğitimler verildi.



Gönüllü eğitmenler tarafından verilen "Paramı Yönetebiliyorum" finansal okuryazarlık eğitimi Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesinde toplamda 6 oturum şeklinde 800 öğrenciye aktarıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü 3. sınıf öğrencileri olan Serhat Geyik ve Senanur Er tarafından verilen eğitimde "Bütçem, harcamalarım, birikimim ve borçlarım" gibi kişisel bütçe yönetimine ilişkin konular pek çok farklı örneklerle hazırlanan sunumla öğrencilere anlatıldı.



Gönüllü eğitmen Senanur Er, yaptığı açıklamada,"Eğitimlerde farklı örneklere değinerek öğrencilerde finansal bilinç yaratmayı hedefliyoruz. Eğitim sonrası aldığımız olumlu tepkiler, bizim en büyük moral kaynağımız oluyor. Zonguldakta gönüllülük faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.



Türkiye de finansal bilinç oluşturulması için ilk kez bir araya gelen kamu, özel sektör ve sivil toplum ortaklığında gerçekleştirilen "Paramı Yönetebiliyorum" Projesi'nin eğitimleri Türkiye'nin 81 ilinde devam ediyor. - ZONGULDAK