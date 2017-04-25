Çaycuma'da Antik Eşya Sergisi Açılacak

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, "Çaycumalılar Buluşuyor" programı ile yöreye has olacak bir antik eşya sergisinin açılacağını söyledi.



Başkan Kantarcı, gazetecilere yaptığı açılamada, sergilenecek antik eşyaların merkez ve çevre köylerden temin edildiğini söyledi.



Programa yoğun katılım beklediklerini ifade eden Kantarcı şöyle devam etti:



"Çeşitli nedenlerle yaşamını kent dışında sürdürmekte olan pek çok hemşerimiz ilçemize gelecek. Hem hasret gidereceğiz hem de hemşeri dayanışmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Çaycumalılık ruhu ve bilincini nasıl ilerilere taşıyacağımızı, kentimize nasıl daha fazla katkı sunabileceğimizi konuşacağız.



Gönüllerimiz kadar ellerimizi, akıllarımızı da birleştirerek, daha yaşanabilir bir Çaycuma için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız."



Kantarcı, programın ikinci gününde de Akçahatipler köyüne bir gezi düzenleyeceklerini belirterek, Çivili Camisi ve çevresindeki tarihi dokuyu katılımcılara tanıtacaklarını dile getirdi.