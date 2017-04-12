Çaycuma Belediyesi Gazetecilere Bisiklet Dağıttı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ilçede görev yapan gazetecilere bisiklet dağıttı.



Kantarcı, yaptığı açıklamada, gazeteciliğin kamu hizmeti olduğunu belirterek belediye olarak gazetecilerin her türlü sorununa çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.



Dağıtılan bisikletlerin Sağlık Bakanlığı'ndan geldiği ifade eden Kantarcı, şöyle konuştu:



"Bisiklet kenti olma yolunda hızla ilerleyen Çaycuma'da basın emekçilerimizin de bisiklet ordusuna katılması için bugün tören düzenledik. Bisiklet aynı zamanda sağlık demek. Basın emekçilerimizin de çalışmaları sırasında kolaylıkla istedikleri yere gidebilmesi bakımında bisikletlerin yararlı olacağını düşündük."



Kantarcı, ilçede yapılan bisiklet yolları karşılığında Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bisikletlerin ilk etap belediye personeline, ikinci etapta da gazetecilere dağıtıldığını kaydetti.