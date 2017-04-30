Çaycılıkla Başladığı Şirketten Müdür Olarak Emekliye Ayrıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Abdullah Çürümez isimli vatandaş, 35 yıl önce çaycılık mesleği ile başladığı şirketten müdür olarak emekli oldu.



Kozan'da özel bir şirkete 35 yıl önce çaycı olarak göreve başlayan Abdullah Çürümez, zaman ilerledikçe kariyerini yükseltti. Şirket yetkilileri ve mesai arkadaşlarının da güvenini kazanan Çürümez, bilgi birikimi ve kabiliyetiyle şirkette müdürlüğe yükseldi.



Çaycı olarak girdiği şirketten müdür olarak emekli olan Abdullah Çürümez'in onuruna şirket yetkilileri tarafından Arıkan (Yaverin) Konağı'nda veda yemeği düzenlendi.



Veda yemeğinde konuşan Çürümez, "35 yıl önce çaycı olarak göreve başladığım şirketimizden görevimi 35 yılın ardından müdür olarak bırakıyorum. Artık yoruldum. Çalışma arkadaşlarıma ve yönetim kuruluma çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Şirketimizin kurucusu rahmetli Yusuf Baysal amcamızın emeği çok büyük. Yusuf Baysal amcamızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.



Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Baysal ise, "Abdullah beyle güzel anılarımız oldu. Kardeşimiz Abdullah bey de şirketimizi en az bizim kadar düşünmüştür. Biz şirket olarak kendisine hakkımızı helal ediyoruz" diye konuştu. - ADANA